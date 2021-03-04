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عمر شويل - جدة ننشر لكم تفاصيل حظر التجول في الكويت بسبب فيروس كورونا، كانت الحكومة الكويتية قد أقرت اليوم الخميس فرض حظر التجول وذلك لمدة شهر كامل في إطار جهود الحكومة الكويتية من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكانت قناة العربية قد بثت خبرا عاجلا عبر شاشتها بنبأ إعلان حالة الحظر الجزئي للتجول.

موعد حظر التجول في الكويت

هذا وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت أن حظر التجول سيتم بشكل جزئي في الكويت وذلك من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا ولمدة شهر، ويبدأ تنفيذ قرار حظر التجول من يوم السابع من مارس الجاري وذلك من أجل السيطرة على عدد إصابات كورونا داخل الكويت.

تفاصيل إصابات كورونا في الكويت

كانت وزارة الصحة الكويتية وفي أحدث تقرير لها قد أعلنت أنها سجلت أكثر من 1716 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك خلال اليوم الماضي، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها الأخير أن حالات إصابة كورونا وصلت في الكويت إلى 196497 حالة إصابة بشكل عام.

كان المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند قد أكد أن الوزارة سجلت حدوث ثمان وفيات جديدة ووصلت عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الكويت إلى 1105 حالة وفاة وتعافي 183321 حالة في إجمالي الحالات التي تعافت بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن شركات الأدوية العالمية قد أعلنت عن وجود أكثر من لقاح لفيروس كورونا وبدأت الكثير من الدول في العالم لتوفيره للطواقم الطبية وتسعى كل الشركات على تطوير لقاحات كورونا لجعلها أكثر فعالية خلال الفترة القادمة، خاصة وأن فيروس كورونا قد أحدث الكثير من الخسائر المادية وعلى مستوى الأرواح في كل دول العالم.

وحسب قرار الحظر الجزئي في الكويت فإن الحظر سيستمر 12 ساعة في البلاد، هذا وستتعاون وزارة الداخلية الكويتية على تنفيذ قرار حظر التجول بشكل صارم من أجل المساعدة في السيطرة على فيروس كورونا.

وسبق الكويت إعلان عمان كذلك الكثير من الإجراءات الإحترازية في البلاد من أجل مزيدا من السيطرة على حالات الإصابة الجديدة التي قد تحدث جراء فيروس كورونا وهو الذي جعل الكثير من الدول في العالم عامة والعربية خاصة بتغيير الأنظمة التعليمية فيها لتكون عن بعد وذلك من أجل تفادي نزول الطلاب إلى المدارس.