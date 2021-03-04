أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 121 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 121 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 121 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 وقرب شارع الخمسين والجبلية و28 خرقاً بقصف مدفعي و83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 3 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية.