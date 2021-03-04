عاجل .. 9 قتلى و4 جرحى فى تحطم مروحية عسكرية فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى بيان لها أن الاتصال فقد مع مروحية من نوع Cougar بعد ظهر اليوم، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

وأطلق الجيش التركى عملية بحث، تبين خلالها أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور فى موقع الحادث على جثث تسعة قتلى وأربعة جرحى.

وأشار البيان إلى أن الجهود تبذل حاليا من أجل نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم يكشف البيان معلومات عن سبب الحادث المأساوى.