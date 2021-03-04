الدبيبة يسلم أسماء تشكيل الحكومة الجديدة لمجلس النواب فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة الليبى المكلف، "التزاما بخارطة الطريق المحددة فى الاتفاق السياسى، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت، قام عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى اليوم الخميس، بتسليم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية لرئاسة مجلس النواب".
وكانت مصادر "العربية" أفادت بأن الدبيبة أرسل، قبل أيام، تصور حكومته لمجلس النواب بدون أسماء الوزراء.
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