الأمم المتحدة : مقتل 54 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن 54 شخصا على الأقل قتلوا فى ميانمار على أيدى عناصر الجيش والشرطة، منذ بدء موجة المظاهرات ضد الانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد مطلع فبراير، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وحذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، اليوم الخميس، من أن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، موضحة أن الحديث يدور فقط عن الحالات التى تمكن مكتبها من توثيقها. وأعربت المفوضة عن "صدمتها" إزاء توثيق هجمات على كوادر طبية وفرق إسعاف خلال المظاهرات، وحثت القوات الأمنية فى ميانمار على "وقف حملة القمع العنيفة بحق المتظاهرين السلميين" و"التوقف عن قتل المحتجين". وحسب بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعرض أكثر من 1.7 ألف شخص فى ميانمار للاحتجاز التعسفى منذ أول فبراير الماضى على خلفية مشاركتهم فى مظاهرات أو أنشطة سياسية، واعتقل 700 منهم يوم أمس الأربعاء وحده خلال حملة مداهمات واسعة أطلقها الجيش.

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