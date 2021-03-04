خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس عن، تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 386851 حالة .
كما سجلت الصحة اللبنانية بحسب البيان الصادر عنها مند قليل 53 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 4919 حالة وفاة بالفيروس المستجد.
ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2157 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 300923.
وذكرت الصحة اللبنانية ان 885 حالة لازالت في العناية المركزة بسبب الفيروس المستجد وكذا 286 حالة علي أجهزة التنفس الصناعي بحسب بيان الصحة اللبنانية.
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