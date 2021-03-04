ترامب يفكر في الترشح لرئاسة أمريكا 2024 بدون بنس .. تفاصيل

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يفكر بجدية في الترشح لرئاسة البيت الأبيض مرة أخرى في عام 2024، وحثه متشاريه على التخلي عن نائبه السابق مايك بنس إذا فعل ذلك.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن ثلاثة مصادر قولهم أن بنس لن يكون على الأرجح مع ترامب، إذا ترشح مرة أخرى.

وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة "بلومبرج"، أن المستشارين المقربين لـ ترامب يريدون منه أن يختار شخص من البشرة السمراء أو امرأة لتولي منصب نائبه.

وأشار اثنان من المستشارين بالخصوص، حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، المدافعة عن ترامب.

فيما أخبر شخص مطلع على الأمر، الوكالة، أنهم يشكون في أن بنس سيتنافس مع ترامب مرة أخرى، لكن نائب الرئيس السابق لم يحدد ما إذا كان مهتمًا بذلك أم لا.

وعندما تم الاتصال بـ ترامب، اليوم الخميس للتعليق، وصف مستشاره جيسون ميللر، تقرير "بلومبرج" بأنه "أخبار مزيفة"، قائلا: "لا توجد مثل هذه المحادثات".

بينما ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن المتحدث باسم بنس لم يرد على طلبها للتعليق.

يذكر أن ترامب وبنس اختلفا قرب نهاية فترتهما، عندما رفض نائب الرئيس الوقوف وراء خطة الأول لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، وعدم التأكيد على فوز جو بايدن بالرئاسة.