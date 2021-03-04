إيطاليا تمنع شحنة من لقاح كورونا إلى أستراليا

منعت إيطاليا شحنة من لقاح أكسفورد-استرازينيكا من التوجه إلى استراليا، وذلك عقب القرار الأوروبي بتقييد توريد لقاحات فيروس كورونا إلى العالم خارج الاتحاد.
وقال مسئولون في إيطاليا إن السلطات منعت توريد 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى استراليا، وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي.
وتهدد هذه الخطوة بصعيد التوترات في العالم بشأن شراء لقاحات كورونا، عقب اعتراض الجميع على قرار الاتحاد الأوروبي، الذي يهدد العالم بعدم الحصول على اللقاحات اللازمة لتلقيح الشعوب.
وبموجب القرار الأوروبي، يجب على مصنعي اللقاحات في الاتحاد الأوروبي الحصول على إذن تصدير لقاحات كورونا من حكومتهم الوطنية قبل التصدير.
وجاء هذا القرار عقب إعلان شركة استرازينيكا عن عدم قدرتها على تسليم اللقاحات اللازمة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما أثار الشكوك حول شحن اللقاحات إلى دول أخرى في العالم.
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