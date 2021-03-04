لينك نتائج القبول للجامعات السودانية 2021 خلال ساعات وزيرة التعليم العالي تسلمت النتيجة

إعلان نتائج القبول في الجامعات السودانية 2021، من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الآلاف من الطلبة السودانيين وأولياء أمورهم، وكذا رابط نتائج القبول للجامعات السودانية، فقد قام الناجحين في الشهادة الثانوية 2020، بالتقدم إلكترونياً لمؤسسات التعليم العالي السودانية، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتائج القبول، على أن يكون يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021، في تمام الواحدة ظهراً من خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الوزارة بمقرها بشارع البلدية بالخرطوم، وبحضور وزيرة التعليم العالي “البروفسور انتصار صغيرون”، وعدد من قيادات الوزارة لإعلان تفاصيل القبول سواء نسب القبول أو نسب التحصيل.

إجراءات التخلي عن ترشيح القبول في الجامعات السودانية 2021

أعلن الدكتور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أي طالب يرغب في التخلي عن ترشيحه في الكلية، عليه تسجيل طلب التخلي إلكترونياً ودفع الرسوم المقررة والبالغة 50 جنيه سوداني عن طريق الدفع الإلكتروني، في الفترة المحددة لذالك من قبل الوزارة، لكي يتمكن من أداء امتحان الثانوية العامة من جديد، وتمنى التوفيق لجميع الطلاب وأن يلتحقوا بالكليات التي يحبونها.

نتائج شواغر التعليم العالي 2021

تُعلن اليوم نسب القبول في الجامعات السودانية، بناءً على الضوابط والأسس التي تحددها وزارة التعليم العالي، حيث تقوم الإدارة العامة للقبول بمراجعة استمارات الطلاب التي تم تسجيل الرغبات من خلالها، وتحديد الأماكن الشاغرة بكل كلية وجامعة، حتي يتم توزيع الطلبة حسب رغباتهم والحدود الدنيا التي وضعتها الوزارة للقبول، وظهر اليوم سيتم الإعلان رسمياً عن هذه التفاصيل وسط إجراءات وقائية على أعلى مستوي حفاظاً على سلامة الحاضرين بالمؤتمر من عدوي فيروس كورونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “admission.gov.sd“.

أو الدخول على موقع وزارة التعليم العالي “moh.gov.sd“.

وتسجيل رقم الاستمارة التي تم بها تسجيل رغبات الطالب.

الضغط على عرض النتائج.

رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2021نظام التحويل من كلية لأخري

يستطيع الطالب الذي يرغب في التحويل من كلية إلي أخري التقدم بطلب للإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي، وتقوم الإدارة بفحصه حسب الضوابط والقواعد المعمول بها، فهناك حالتين الأولي إذا كان بالسنة الأولي بالكلية أن يكون هناك أماكن شاغرة بالكلية التي سيتم التحويل إليها وفي حدود نسبة القبول التي حصل عليها الطالب، أما الحالة الثانية أن يكون قد نجح في السنة الأولي ولم يتم فصلة حتي يتم نقلة لكلية أخري.

القبول في مؤسسات التعليم العالي السودانية

قامت وزارة التعليم العالي بالسودان بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، لإنهاء عملية التقديم الإلكتروني، فقد وفرت الوزارة رابط دليل القبول الإلكتروني، شمل على دليل للجامعات المتاح التقديم عليها، كما أتاحت الرقم الساخن 2511 للإجابة على جميع التساؤلات التي تخص عملية التسجيل، مما ساهم في سرعة التقديم الإلكتروني وزيادة أعداد المتقدمين على الموقع، حيث بلغ عدد المتقدمين للجامعات السودانية 159259 ألف طالب وطالبة، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنسبة وصلت 113%.

وزارة التعليم العالي بالسودان

من الوزارات الهامة في الحكومة السودانية، فهي المختصة بمباشرة التعليم بمؤسسات التعليم العالي، وتُنظم عملية التقديم والقبول للجامعات السودانية، وتضم عدد من الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية، تم إنشاؤها عام 1970 لوضع الخطط والسياسات الداعمة لبرامج التعليم العالي، كما تهتم بالبحث العلمي وتوفر له مختلف المتطلبات للنهوض به ووصوله لمرحلة المنافسة الداخلية والخارجية.

وفي متابعة مستمرة لأخبار نتيجة القبول للجامعات السودانية، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن جاهزية النتيجة وأنه قد تم تسليمها للوزيرة، تمهيداً لإعلانها ظهر اليوم بالمؤتمر، وأكد مدير إدارة القبول بالتعليم العالي، الأستاذ / علي الشيخ السماني، بأن النتيجة جاهزة للعرض إلكترونياً على موقع الإدارة العامة للقبول برقم الاستمارة، عقب إعلان الوزيرة رسمياً للنتائج، أو الاتصال برقم الدعم 2511 أو إرسال رسالة نصية عليه.