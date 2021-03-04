نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة وخطوات الاستعلام من خلال admission.gov.sd

نتيجة القبول للجامعات السودانية برقم الاستمارة 2021، ينتظر طلاب الجامعات الاعلان عن نتيجة القبول في الجامعات السودانية والتي سوف يتم الإعلان عنها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر أن يكون هناك مؤتمر داخل الوزارة لكي يتم من خلاله الإعلان عن نتيجة قبول الطلاب في الجامعات السودانية ويوجد في المؤتمر وزير التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون ووكيل الوزارة الأستاذ سامي شريف، وسوف يتم أثناء هذا المؤتمر حوار حول النسبة المطلوبة لقبول الطلاب بالجامعات، كذلك سيتم الإعلان عن موعد التقديم الالكتروني مع الرسوم الدراسية التي يتم تحديدها من الجامعات نفسها، وينعقد المؤتمر الغد في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

يتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في دولة السودان أن يقوموا بالاستعلام عن نتيجة قبولهم بأحد الجامعات الموجودة بها عن طريق اتباعهم لعدة خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

على الطلبة والطالبات الدخول أولاً على الرابط المحدد لنتيجة القبول بالجامعات السودانية 2021.

ثم قم بعد ذلك بتحديد نوع القبول.

وبعدها عليكِ بكتابة رقم الاستمارة الخاصة بك.

والضغط في النهاية على كلمة بحث وسوف يظهر لك نتيجة القبول.

حرصت الجامعات السودانية أن تقوم بوضع عدة شروط متنوعة لابد من أن تكون متوافرة في الطلاب لقبولهم بتلك الجامعات ومن أهمها ما يلي:

لابد أن يتم الناجح في الشهادة الثانوية.

قبول شهادات الدبلوم بالنسبة المئوية بعد أن يكامل الشروط الخاصة والعامة وبشهادة ثانوية واحدة بعام أكاديمي واحد فقط.

لابد من أن يتم التقديم بالشهادة السودانية التي يكون قد حصل عليها المستخدم.

سوف يتم القبول من خلال النسبة المئوية لدرجة البكالريوس عبر المواد الإجبارية الذي يضاف لها 3 مواد من المواد المؤهلة للحاق بالكلية المطلوبة.