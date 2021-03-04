أخبار اليمن : 12 شهيد وجريح بقصف المرتزقة أحياء سكنية بتعز

12 شهيد وجريح بقصف المرتزقة أحياء سكنية بتعزاستشهد طفلين وأصيب 10 آخرين مساء اليوم بقصف مرتزقة العدو استهدف الأحياء السكنية بمنطقة الجملة في مديرية صالة بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي أن المرتزقة استهدفوا بقذائف هاون الأحياء السكنية بمنطقة الجملة، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 10 آخرين .. مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت المصدر إلى أن الاستهداف تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين .. مندداً بجريمة مرتزقة العدوان بحق الأطفال في حي مكتظ بالسكان.

وحمل المصدر المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء الصمت المطبق على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق أبناء المحافظة.

وذكر المصدر أن استهداف الأحياء السكينة بمنطقة الجملة، جاء بعد استهداف المرتزقة بقذائف الهاون لمنطقة الجملة في ذات المديرية السبت الماضي، ما تسبب في إصابة 3 مواطنين.