السعودية : على المجتمع الدولى اتخاذ موقف حازم لوقف ابتزاز إيران

جدة - نرمين السيد - أكد مندوب السعودية لدى وكالة الطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الخميس، على أن عدم احتواء التهديد الإيرانى بشكل حاسم سيؤدى إلى عدم استقرار المنطقة والعالم.





وأضاف فى كلمة أمام مجلس محافظين وكالة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، أنه على المجتمع الدولى اتخاذ موقف حازم لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز اللذين تمارسهما طهران، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

كما شدد على أن مسؤولية الحفاظ على نظام الضمانات الذى أصبح على المحك، تقع على عاتق الدول الأعضاء فى مجلس المحافظين، لافتا إلى أن إيران تؤمن بسياسة الابتزاز النووى، كما أنها باتت مستمرة فى تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووى.

يشار إلى أن مجلس المحافظين الذى يضم 35 دولة، كان أوضح أن لديه أسئلة جدية تحتاج لإجابة من إيران حول برنامجها النووى، لافتاً إلى أنه لم يحصل على أجوبة ذات مصداقية.

كما أضاف "يجب أن تحدث مفاوضات مباشرة مع إيران للحصول على إجابات شافية"، مشيرا إلى أنه إذا أحسنت إيران النية يمكن التوصل إلى حلول.

وكانت إيران قد اتخذت خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 فى المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدنى، وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.