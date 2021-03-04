جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الحكومة الكويتية، فى وقت سابق من اليوم الخميس، فرض حظر تجوال لمدة شهر من الساعة 5 مساء إلى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وأوضحت الحكومة الكويتية أن قرارها يأتى فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين للبلاد حتى إشعار آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.