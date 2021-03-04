الإرهاب يغلق المدارس بسوريا.. والإضراب يسيطر على صفوف المعلمين

شهدت المنطقة الشرقية بسوريا إغلاق جميع المدارس في مناطق ريف الرقة الشرقي التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" الإرهابية. وبحسب شبكة أخبار سوريا الوطن؛ جاء ذلك نتيجة للإضراب العام الذي بدأه المعلمون احتجاجا على فرض الميليشيا التجنيد الإجباري عليهم. ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق المعلمين في مناطق ريف الحسكة الجنوبي لإضراب عام رفضا للتجنيد الإجباري. كما طالب المعلمون بصرف رواتبهم التي أوقفتها ميليشيا "قسد" الإرهابية لإجبارهم على الالتحاق بصفوفها.

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