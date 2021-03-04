قتل المناهضين للانقلاب .. المملكة المتحدة تدعو إلى إنهاء فوري للقمع العسكري في ميانمار

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى "إنهاء فوري للقمع العسكري" في ميانمار يوم الخميس، وسط تزايد مستويات عدم الاستقرار في البلاد.

وكتب جونسون على موقع تويتر، قال إنه "أصيب بالذهول من تصاعد العنف في ميانمار وقتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية".

وقال جونسون: "نحن نقف إلى جانب شعب ميانمار في الدعوة إلى إنهاء فوري للقمع العسكري، والإفراج عن أونج سان سو كي وآخرين، واستعادة الديمقراطية".

وتأتي تعليقاته في أعقاب مقتل العشرات خلال مظاهرات ضد الحكومة العسكرية التي تولت السلطة في 1 فبراير.

وقُتل أكثر من 50 شخصًا في الاحتجاجات في ميانمار منذ الانقلاب - من بين 54 حالة وفاة مسجلة ، فقد ما لا يقل عن 30 شخصًا حياتهم في مدن يانجون وماندالاي وساجانج وماجواي ومون على يد قوات الأمن يوم الأربعاء ، مصادر الامم المتحدة تدعي.

ونتيجة لذلك، فرضت بريطانيا عددًا من العقوبات على كبار الجنرالات في جيش ميانمار.

لكن بعض دول جنوب شرق آسيا انتقدت العقوبات التي فرضتها القوى الغربية.

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج لبي بي سي يوم الثلاثاء إن العقوبات تأتي بنتائج عكسية ولا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بسكان ميانمار ودفع الحكومة نحو شركاء تجاريين آخرين مثل الصين.

وقال لي: "يمكنك نبذهم وإدانتهم وتمرير قرارات أم لا ، لكن تأثير ذلك ضئيل للغاية".

ويجب أن نعرب عن رفضنا لما تم فعله، والذي يتعارض مع قيم العديد من البلدان الأخرى ، وفي الواقع جزء كبير من الإنسانية. ولكن لأقول إنني سأتخذ إجراءات ضدهم ، إلى أين يقود هذا؟

وفي 10 فبراير، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على القادة العسكريين والعمليات التجارية المرتبطة بالقوات المسلحة.

وفي أعقاب الانقلاب، أعلن الجيش الأحكام العرفية وفرض حظر تجول ليلا ، كما حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

ومع ذلك ، كانت هناك احتجاجات كبيرة ردًا على التغيير القسري في السلطة ولا تزال حملة عصيان مدني واسعة النطاق مستمرة.

واستولى الجيش على السلطة قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لعودة البرلمان الجديد بعد انتخابات نوفمبر ، حيث فازت الرابطة الوطنية للديمقراطية بقيادة أونغ سان سو كي بانتصار هائل.

وبحسب الجيش ، فإنهم كانوا يردون على "تزوير انتخابي" خلال الانتخابات الوطنية.