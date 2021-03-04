الإمارات على موعد مع ظاهرة كونية في 14 مارس

تشهد الإمارات، خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري، تساوي طول الليل والنهار في البلاد.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري سيتساوى طول فترتي الليل والنهار مع اقتراب موعد الاعتدال الشمسي الربيعي الذي سيحلُّ فلكيًا 20 مارس في تمام الساعة 13:40 بتوقيت الإمارات.
وأوضح الجروان أنه بعد تساوي الليل والنهار مع الاعتدال الشمسي الربيعي، يبدأ طول النهار بالزيادة بمعدل 10 دقائق أسبوعيًا خلال النصف الأول من فصل الربيع، ويتساوى طول فترة الليل والنهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الأيام التي تسبق الاعتدال الشمسي الربيعي، الذي يكون خلال يومي 20 و21 مارس الجاري، أو في الفترة التي تلي الاعتدال الخريفي الذي يكون خلال يومي 22 و23 سبتمبر من كل عام.
ولفت إلى أن موعد تساوي الليل والنهار في الجزيرة العربية يكون من 14 حتى 16 مارس خلال فصل الربيع، وخلال الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر خلال فصل الخريف، أما في دول البحر المتوسط وأوروبا فيحدث تساوي الليل والنهار في الفترة من 16 حتى 18 مارس خلال فصل الربيع، والفترة من 25 حتى 27 سبتمبر خلال الخريف.
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