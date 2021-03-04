حادث تصادم مروع بالسعودية.. ومفاجأة غير سارة بانتظار أحد رجال الدفاع المدني

وقع حـادث تصادم سيارة "داتسون" تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيّح ، بمحافظة سميراء بالمملكة العربية السعودية.
وعلى الفور تحرك رجال الدفاع المدني ، ولكن مفاجأة كانت بانتظار احد رجاله، حيث اكتشف أن السيارة تعود لوالده وبرفقته شقيقتاه. بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية.
وشاهد الرجل والده محتجزًا داخل السيارة؛ في حالة وفاة لوقوع قوة الاصطدام على جهته، فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة.
وكان مركز الدفاع المدني بمحافظة سميراء تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حـادث تصادم سيارة "داتسون" تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيّح.
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