حادث تصادم مروع بالسعودية.. ومفاجأة غير سارة بانتظار أحد رجال الدفاع المدني

وقع حـادث تصادم ‏سيارة "داتسون" تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية ‏الصفراء التابعة لمركز المضيّح ، بمحافظة سميراء بالمملكة العربية السعودية.



وعلى الفور تحرك رجال الدفاع المدني ، ولكن مفاجأة كانت بانتظار احد رجاله، حيث اكتشف أن السيارة ‏تعود لوالده وبرفقته شقيقتاه‎. بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية.

وشاهد الرجل والده محتجزًا داخل السيارة؛ في حالة وفاة لوقوع قوة الاصطدام على جهته، فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات ‏متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى ‏الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة‎.

وكان مركز الدفاع المدني بمحافظة سميراء تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حـادث ‏تصادم سيارة "داتسون" تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز ‏المضيّح‎.‎