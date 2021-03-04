ظريف يدعو إلى إزالة حق النقض في مجلس الأمن الدولي

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى إزالة حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع ما اسماه بـ "الانتهاكات'' الأمريكية وردًا على محاولات واشنطن المستمرة لإجبار إيران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إعادة التفاوض أيضًا على ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك إزالة حق النقض في مجلس الأمن.

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