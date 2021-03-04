البرلمان العربى يطالب باتخاذ موقف دولى لوقف هجوم ميليشيا الحوثى على المملكة

جدة - نرمين السيد - دعا البرلمان العربى إلى ضرورة تحرك دولى عاجل لوقف تصعيد ميليشيا الحوثى الإرهابية واستهدافها المتكرر لمناطق فى المملكة العربية السعودية، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية جادة وحاسمة ضدها بوضعها تحت ضغوط دولية أكبر تدفعها للتوقف الفورى عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران.





وأعرب البرلمان عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال الهجوم لمحاولات مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة فى جازان بالمملكة، من خلال صاروخ بالسيتى، اعترضته قوات التحالف العربى صباح اليوم الخميس. وجدد البرلمان تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

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