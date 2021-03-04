عاجل .. اعتراض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه جازان السعودية

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية تجاه جازان السعودية، اليوم الخميس.





وأكد تحالف دعم الشرعية أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية؛ لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى. وأكد التحالف استمرار ميليشيا الحوثى بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية·

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