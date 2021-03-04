الدفاع الفرنسية : ندعم حق السعودية فى الدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وقالت فى تصريحات لقناة "العربية": "نتقاسم مع السعودية توجّهات استراتيجية، من بينها ضمان حريّة الملاحة فى الخليج ومضيق هرمز".

كما أوضحت أن التعاون الدفاعى مع السعودية محور أساسى فى علاقاتها، وتابعت "تربطنا بالسعودية علاقات مكثفة تستند إلى روابط الصداقة".

من جانب آخر، تطرقت وزارة الدفاع الفرنسية للملف العراقى، وقالت "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لتعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب".

وأضافت "نراقب بانتباه تواجد داعش فى إدلب والصحراء السورية والذى يمكنه تعزيز قدرات التنظيم".

كما أشارت إلى أن خلافة داعش فُكِكت لكن التنظيم لم يُهزم بعد.

وكانت الخارجية الفرنسية اعتبرت، الاثنين الماضى، أن الهجمات الحوثية ضد مناطق مدنية فى السعودية انتهاك للقانون الدولى وتهديد لأمن المملكة، ودعت الحوثيين لوقف أنشطتهم الإقليمية المزعزعة لاستقرار المنطقة، مشددة على التمسك بحزم بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الميليشيات الحوثية محاولاتها استهداف المملكة، ما أثار ردود فعل وإدانات دولية غربية وعربية.