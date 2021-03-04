قبل زيارته المرتقبة للعراق .. البابا فرنسيس يغرد بالعربية

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، كتب البابا فرنسيس على حسابه الرسمى باللغة العربية على "تويتر": غدا سأتوجّه إلى العراق فى رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".
وتابع: "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة فى لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكى تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".
ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة إلى العراق تستمر ثلاثة أيام، وتبدأ الجمعة من العاصمة بغداد، وتشمل 4 محافظات أخرى فى الجنوب والشمال وإقليم كردستان العراق.
وخلال الزيارة، سيلتقى البابا مع قادة العراق السياسيين والدينيين، كما سيؤم عدد من القداديس، ويتلقى مع أبناء الطائفة المسيحية التى عانت الكثير فى البلاد.
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