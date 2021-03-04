زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 29 كيلومترا من شمال غرب مدينة لاريسا التى بلغ عدد سكانها 144 الف نسمة.
وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مبينة أنه وقع على عمق كيلومترين اثنين.
وأشارت الهية إلى أن هذا الزلزال يمثل هزة أرضية رقم 41 تقع فى اليونان خلال الساعات الـ33 الأخيرة.
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