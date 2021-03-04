بوصفها الرئيس.. تونس تعد مصر برفع قضاياها أمام مجلس الأمن

أكد وزير الشئون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، رفع قضايا مصر إلى مجلس الأمن، بوصفها رئيس المجلس حيث تولت رئاسته منذ بدء العام الجاري 2021. وقال "الجرندي"، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إن "تونس عضو في مجلس الأمن ونحن على استعداد للتشاور مع مصر الشقيقة في كل ما يهمها من قضايا قد تقتضي رفعها إلى مجلس الأمن، وننسق في شأنها ونتعامل على أساسها وعلى أساس المصلحة المصرية البحتة". وأضاف: "هناك اتصال دائم وتنسيق في كافة القضايا المطروحة، وسوف نواصل العمل على هذا الأساس حتى نعطي رسائل لشركائنا أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض"، مؤكدا: "الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي". وأوضح: "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة".

وتولت تونس رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير الماضي، وتزامن ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بالذكرى العاشرة لـ "ثورة الحرية والكرامة"، على حد تعبير طارق لادب، الممثل الدائم للبلاد لدى المنظمة.

ومن منطلق المساهمة الفاعلة لـ تونس منذ عدة عقود في عمليات حفظ السلام، تلتزم تونس، كعضو غير دائم للمرة الرابعة في مجلس الأمن، بمواصلة جهودها الرامية إلى توطيد مقومات الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية ومتعددة الأطراف وتكريس لغة الحوار والتفاوض السلمي لتسوية الأزمات. وجدّدت تونس بهذه المناسبة، التزامها بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدّدة على مطالبتها باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يؤدي إلى تسوية عادلة وشاملة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتمكنه من إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.