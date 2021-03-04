من أعلى جسر الحضارات .. محاولة انتحار لامرأة وتحرك عاجل من السلطات العراقية

نجحت دوريات الشرطة النهرية، في ذي قار بالعراق ، الخميس، في إنقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر الحضارات.

وافاد موقع ناس العراقي نقلا عن مصدر أمني ، إن "امرأة من مواليد 1971 حاولت الانتحار عبر رمي نفسها من أعلى جسر الحضارات في الناصرية، قبل ان تتمكن فرق الشرطة النهرية المتواجدة قرب موقح الحدث من التدخل وانقاذها".

وأكد المصدر، أنه "تم انقاذ المرأة من الغرق وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر المصدر الأمني العراقي أن المرأة التي حاولت الانتحار تتمتع الان بصحة جيدة.