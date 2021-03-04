وسط صدام أمريكا والصين.. الصحة العالمية تتراجع عن نشر تقرير نشأة كورونا

يخطط فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية ــ يحقق في أصول فيروس كورونا "كوفيد-19" ــ لإلغاء تقرير أولي حول زيارته لمدينة ووهان الصينية للتحقيق في نشأة الوباء.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن التحقيق حول نشأة الفيروس، ودعوة مجموعة دولية من العلماء لإجراء تحقيق جديد.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن المجموعة المكونة من 20 عالمًا طالبوا في رسالة مفتوحة، اليوم الخميس، بإطلاق تحقيق دولي جديد حول كورونا، بعدما أكدوا أن زيارة فريق الصحة العالمية لووهان لم تسفر عن نتائج، وجهود التحقيق ليست مفصلية وشفافة حتى الآن.

وأضافوا أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي أكمل الشهر الماضي مهمة إلى ووهان - المدينة الصينية التي ظهرت فيها إصابات كورونا الأولى- لم يستطع الوصول للتحقيق بشكل كافٍ في المصادر المحتملة لفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك إذا كان قد تم تسربه من مختبر.

يأتي دعوة العلماء في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل مزيد من الشفافية في التحقيق، قائلة إنها تنتظر التدقيق في التقرير الخاص بمهمة ووهان، فضلا عن حث الصين على نشر جميع البيانات ذات الصلة، بما في ذلك أول الحالات المؤكدة في ديسمبر 2019، والإصابات السابقة المحتملة.

في غضون ذلك، تضغط بكين من أجل إرسال بعثات مماثلة بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى دول أخرى، منها الولايات المتحدة، للتحقيق فيما إذا كان الفيروس قد نشأ خارج الصين وانتشر إلى ووهان عبر تغليف الأطعمة المجمدة.