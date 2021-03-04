إحباط محاولتي تهريب 2.6 مليون حبة كبتاجون في السعودية

نجحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط محاولتي تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة.
وبحسب البيان الصادر عن الجمارك السعودية؛ فقد تم ضبط عدد من المتهمين اللذين استقبلوا الشحنة، والبالغ عددهم 5 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات.
وأشار البيان إلى أن المضبوطات، بلغت أكثر من 2.6 مليون حبة كبتاجون.
وكشفت الجمارك السعودية عن طريق إخفاء الحبوب المخدرة حيث قالت : وُجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل أرضية مقطورة، وأخرى داخل تجويف أحجار.
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