RATP الفرنسية تعلن مدة حق الامتياز لمشروع القطار الكهربائي في مصر

فازت شركة RATP Dev الفرنسية بمناقصة لإدارة وتشغيل وصيانة قطار مدينة السلام / مدينة العاشر من رمضان الكهربائي، والذي سيمر عبر العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، والخط الثالث لمترو الأنفاق «إمبابة- عدلى منصور»، معلنة إن مدة حق الامتياز لمشروع القطار، تبلغ 15 عامًا قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى، فضلا عن أنها شاملة الإدارة والتشغيل والصيانة، وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني.
وكان أعلن وزير النقل كامل الوزير، الأربعاء، عن توقيع الشركة الفرنسية RATP Dev عقد المشروع ، بحضور السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه، ومسؤولين من وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للأنفاق.
وقال الوزير إن هذا هو العقد الثاني بين الشركة والوزارة لأحد مشاريع الوزارة ، حيث تقوم نفس الشركة بتشغيل خط مترو القاهرة الثالث.
وأشار الوزير إلى أن القطار الكهربائي سيمتد بطول 90 كيلومترا بطول 16 محطة ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية في المشروع ، ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة وأعمال السكك الحديدية ، تليها تركيب الإشارات.
وأضاف أنه تم تصنيع أربعة قطارات صينية للمشروع من إجمالي 22 قطارًا. تم تحديد موعد التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ، ومن المقرر افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع في أكتوبر 2021.
وبحسب الوزير ، فإن القطار الكهربائي يمثل شريانًا تنمويًا جديدًا للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن العبور ، ومستقبل ، والشروق ، وهليوبوليس الجديدة ، ومنطقة بدر الصناعية ، والعاشر من رمضان ، و NAC ، حيث سيضمن سرعة وأمان، التنقل بين هذه المدن والقاهرة.
ويبدأ المشروع من محطة عدلي منصور ، ثم يمتد بموازاة طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر ، ثم يتفرع شمالًا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى NAC ، ويمتد حتى المدينة الرياضية العالمية.
ومن المتوقع أن يتم تبادل الخدمات في محطة عدلي منصور بين خمس وسائل نقل مختلفة تشمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والسكك الحديدية (القاهرة / السويس) والنقل بالحافلات بالإضافة إلى نظام النقل السريع بالحافلات (BRT) (عدلي منصور / السلام).
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