يوتيوب يكشف مصير قناة ترامب

أعلنت شركة يوتيوب، اليوم الخميس، عدم رفع الحظر عن قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا بعد تراجع تهديدات العنف الداخلي.



وعلى غرار موقعي "فيسبوك" و"تويتر" علق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب، وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها :إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حدوث عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد (لترامب) لمدة 7 أيام على الأقل".

ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب" أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مسبقا في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكن من نشر مقاطع فيديو جديدة.

وحجبت في وقت سابق مواقع "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستجرام"، حسابات ترامب لفترات مختلفة بسبب تصريحاته التي أدت لأعمال شغب في واشنطن في السادس من الشهر يناير، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبر ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزورة.