جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع التركية، فى وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل 9 عسكريين وإصابة 4 آخرين، جراء حادث تحطم مروحية عسكرية أقلعت من ولاية بينغول شرقى البلاد.
وقالت إنه، انقطع الاتصال بالمروحية العسكرية طراز "كوغار" عند الساعة 14.25 بالتوقيت المحلى فى تركيا، بعد إقلاعها فى طريقها إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس جنوب شرقى البلاد.
ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام تركية، أنه من بين القتلى فى حادثة التحطم، قائد الفيلق الثامن "الأزيغ" الفريق عثمان أرباش.
ونوه المصدر إلى أن الفريق "اللفتنانت جنرال" أرباش قاد الفيلق الثامن لمدة 5 سنوات متواصلة قبل مقتله اليوم بالحادث.
وقال حاكم محافظة أوردو، تونكاى سونيل: "تلقينا أنباء بأن المروحية، وفيها البطل والصديق الفريق عثمان أرباش باشا، تحطمت فى بيتليس... لن ننساك أيها الرجل الجميل".
وفور تلقى خبر سقوط المروحية، توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، بالإضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية التركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. مقتل قائد الفيلق الثامن فى تركيا بحادثة تحطم المروحية العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.