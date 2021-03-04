فيديو .. مقتل قائد الفيلق الثامن فى تركيا بحادثة تحطم المروحية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع التركية، فى وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل 9 عسكريين وإصابة 4 آخرين، جراء حادث تحطم مروحية عسكرية أقلعت من ولاية بينغول شرقى البلاد.

وقالت إنه، انقطع الاتصال بالمروحية العسكرية طراز "كوغار" عند الساعة 14.25 بالتوقيت المحلى فى تركيا، بعد إقلاعها فى طريقها إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس جنوب شرقى البلاد.

ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام تركية، أنه من بين القتلى فى حادثة التحطم، قائد الفيلق الثامن "الأزيغ" الفريق عثمان أرباش.

ونوه المصدر إلى أن الفريق "اللفتنانت جنرال" أرباش قاد الفيلق الثامن لمدة 5 سنوات متواصلة قبل مقتله اليوم بالحادث.

وقال حاكم محافظة أوردو، تونكاى سونيل: "تلقينا أنباء بأن المروحية، وفيها البطل والصديق الفريق عثمان أرباش باشا، تحطمت فى بيتليس... لن ننساك أيها الرجل الجميل".

وفور تلقى خبر سقوط المروحية، توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، بالإضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية التركية.