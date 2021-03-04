جريمة تهز تركيا .. أب قتل ابنته بـ20 رصاصة بسبب والدتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، اليوم الخميس، فإن الأب مصطفى يلماز (69 عاما) صدم بسيارته، سيارة ابنته، ثم نزل وسحبها من سيارتها فورا، وطالب ابنته تحت تهديد السلاح بذكر مكان زوجته السابقة، ووقعت الجريمة فى محافظة بالق أسير غربى تركيا، عام 2019.

وكانت جولنور يلماز (28 عاما)، وهى طبيبة عامة، تسافر من بالق سير إلى أنطاليا تحضيرا لامتحان عملى مع اثنين من أصدقائها.

ولاحقها والدها بالسيارة، وصدم سيارتها بسيارة كان يقودها ودفعها بعيدا عن الطريق.

وذكرت تقارير محلية أن الأب جر الابنة بقوة من السيارة وطرح عليها مرارا أسئلة عن مكان وجود والدتها.

وعندما رفضت الابنة الإجابة، أطلق عليها الأب بلا رحمة 20 طلقة، استقرت 11 منها فى رأسها.

وفر الأب بعد جريمته من المكان، لكن سرعان ما ألقى القبض عليه، حيث يواجه الأب حاليا عقوبة السجن مدى الحياة، فى حال إدانته بجريمة القتل العمد.

وانفصلت أم الضحية بصورة نهائية عن الأب فى يناير 2020، وخلال المحاكمة التى تجرى حاليا، يدعى يلماز أنه يعانى من اضطراب عقلى، وبناء على ذلك، أجل القضاة النظر فى القضية، ريثما ينتهى التقويم العقلى للمتهم.