”رويترز”:ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون المتوقع 

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، متأثرا على الأرجح بالعواصف الثلجية العاتية التي اجتاحت الجنوب المكتظ بالسكان منتصف فبراير.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 745 ألفا للأسبوع المنتهي في 27 فبراير، مقارنة مع 736 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 750 ألفا في أحدث أسبوع.

وأدى الطقس المتجمد في الجنوب إلى انقطاع الكهرباء والماء عن مساحات واسعة من تكساس.

وتسبب البرد القارس في وقف إنتاج النفط والعمل بمصافي التكرير في الولاية، وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي والنفط في البلاد.

وتعجز سوق العمل حتى الآن عن مواكبة تسارع النشاط الاقتصادي عموما والذي تقوده حزمة إنقاذ مالي إضافية من تبعات الجائحة بنحو 900 مليار دولار قدمتها الحكومة في أواخر ديسمبر.