لقاء بحريني إسرائيلي على أراض إيطالية.. ماذا حدث؟

التقي السفير الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، بالسفيرة يائيل روبنستاين، مندوبة دولة إسرائيل لدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية) في العاصمة الإيطالية روما.
وبحسب صحيفة الايام البحرينية؛ بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك لدى الوكالات الدولية وسبل تطويره والعمل على المشاريع الدولية ذات الصلة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة تقديم الدعم اللازم للوكالات الدولية التابعة للامم المتحدة في الجمهورية الايطالية.
وتوافقا أيضا على المضي قدمًا في المساهمة الفعالة تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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