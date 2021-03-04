بعد عودة الحظر.. قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن مواطنيها

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا عاجلا بتعديل مواعيد دخول المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية إلى البلاد عبر المنافذ البرية لتصبح من الساعة 9 صباحا وحتى الـ 3 عصرًا.
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزارء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
شددت الداخلية الكويتية علي ضرورة تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد (PCR) إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق قرارات مجلس الوزراء.
وناشدت جميع المواطنين الالتزام بمواعيد الدخول والاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة وحمايةً للمنظومة الصحية بالبلاد، مؤكدةً على عدم السماح بالدخول في غير الأوقات المحددة.
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