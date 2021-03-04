العراق .. وزير النفط يوقع عقد استيراد لقاح كورونا من روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم الخميس، إن العراق سمح باستخدام لقاح كورونا كوفيد -19 الروسي سبوتنيك V في حالات الطوارئ.

وبعد موافقة وزارة الصحة العراقية على لقاح سبوتنيك الروسي، وبناء على ما قدمه وزير الصحة حسن التميمي في مجلس الوزراء، وجه بدوره التعاقد المباشر مع سبوتنيك و الروسية، وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي أصدر تعليماته لوزير النفط، الذي يقوم حاليا بزيارة لروسيا، بتوقيع عقد لاستيراد اللقاح الروسي.

وأكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن العراق أصبح البلد الخامس والأربعين في العالم الذي يسجل سبوتنيك الخامس ، وهو أحد أكبر ثلاثة لقاحات لفيروس كورونا في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن الجهات التنظيمية الوطنية.

ويبلغ إجمالي عدد سكان 45 دولة التي سجلت Sputnik V الآن 1.2 مليار شخص.

واللقاح مصرح به الآن في 8 دول في الشرق الأوسط ونحن نشهد تزايد الطلب عليه.

وأضاف كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي أن Sputnik V هو بالفعل أحد اللقاحات العالمية الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن أول مليون جرعة من لقاح سبوتنيك ستصل إلى البلاد في غضون أسبوعين.

وشرع العراق في حملة تطعيم ضد فيروس كورونا يوم الثلاثاء، باستخدام حقن سينوفارم الصينية.