بتهمة الاختلاس.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات ضد مسؤول لبناني كبير

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، ناقش المسؤولون داخل إدارة الرئيس جو بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف فرض عقوبات رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية للبنان لمدة 28 عامًا، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لأن المحادثات خاصة.

وأكد المصدران أن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وفرض إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج.

وأشار إلى أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء وشيكًا.

وكانت السلطات الأمريكية نظرت في معاقبة سلامة من قبل، وقال مصدران إن الاحتمال ظهر مؤخرًا في العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتمًا باتخاذ إجراء.