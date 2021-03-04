الاتفاق النووي .. الرئيس الإيراني يحذر أوروبا : إياكم والألاعيب السياسية

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة اليوم الخميس، من "الألاعيب السياسية"، في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء الايرانية، اليوم الخميس، عن روحاني قوله إن "الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) ليست جهة للألاعيب السياسية" مضيفا "يجب التخلي عن تلك الالاعيب، فالوكالة مكان للعمل الفني".

ووسط اقتراحات بأن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المعروفة مجتمعة باسم مجموعة E3، ستنظر في قرار يدين إيران بسبب برنامجها النووي، أضاف روحاني "أنصحهم بعدم القيام بذلك".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في مؤتمر صحفي الخميس، إن إيران وافقت على المشاركة في "جهد مركز ومنهجي يهدف إلى محاولة توضيح عدد من القضايا العالقة"، مثل وجود جزيئات اليورانيوم وبعض المواد التي لم يتم الإعلان عنها.

وحذرت إيران من أن توجيه اللوم لإيران قد يعيق عمليات التفتيش الدولية على برنامجها النووي ودبلوماسيتها مع الولايات المتحدة.

وأيد دبلوماسيون أمريكيون كبار قرار عدم توجيه اللوم لإيران، مشيرين إلى مخاوف بشأن إعاقة المحادثات الدبلوماسية بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.