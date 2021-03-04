قطع الطرقات مع تواصل انهيار الليرة في لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- عاد قطع الطرقات في لبنان إلى الواجهة بعد أن لامس سعر صرف الليرة اللبنانية العشرة آلاف ليرة مقابل الدولار. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا.
واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة، قام المواطنون اللبنانيون بقطع عدد كبير من الطرقات في كافة المناطق ومن بينها طريق المطار بالاتجاهين وساحة الشهداء، طريق عام رياق بعلبك وطريق عام شتورة، طريق الدورة باتجاه الشمال وطريق البقاع الجنوب في حاصبيا.
وفي السياق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المحتجين أقفلوا محال الصيرفة في في مدينة صيدا (جنوب لبنان) بالقوة، معتبرين أنه "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".
وتصدر هاشتاغ "لبنان_ليس_بخير" و"#الدولار" عبر موقع "تويتر"، حيث أعرب المغردون عن غضبهم وامتعاضهم من الأوضاع.
وعلقت إحدى المغردات على انهيار الليرة، قائلة: "تخيلوا أن تعملوا لمدة شهر كامل مقابل 68$ وعائلة كاملة يجب أن تعتاش على هذا المبلغ... هذا هو الجحيم".
المصدر: RT
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