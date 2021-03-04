زلزال ثالث يضرب الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا بقوة 7.8 درجة

جدة - نرمين السيد - وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامى" فى المحيط الهادى، فى وقت سابق اليوم الخميس، أنه أصدر تحذيرا من تسونامى بعد وقوع زلزال شدته 7.3 درجة شرق الجزيرة الشمالية فى نيوزيلندا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قد ذكرت فى بادئ الأمر أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9. وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد فى المحيط الهادى، إنه من المحتمل حدوث تسونامى فى نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.