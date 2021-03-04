زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليونان 

أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وسط اليونان، وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 29 كيلومترا من شمال غرب مدينة لاريسا التي يبلغ عدد سكانها 144 الف نسمة، بحسب " روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مبينة أنه وقع على عمق كيلومترين اثنين، وأشارت الهية إلى أن هذا الزلزال يمثل هزة أرضية 41 تقع في اليونان خلال الساعات الـ33 الأخيرة.

وكان ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر وسط اليونان أمس، وقدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض الزلزال بقوة 6.0 درجات على عمق 10 كيلومترات.

في حين أشار معهد أثينا الجيوديناميكي إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب بلدة ألاسونا بوسط اليونان.

من جانبه، أوضح مسئول في فرق الإطفاء بأثينا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن، وأضاف: "زملائي شعروا به، إنه زلزال قوي".