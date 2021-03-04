بدء سريان الحظر الشامل في الأردن

دخل منذ قليل قرار الحكومة الاردنية ، المتمثل في فرض حظر التجول الشامل لمدة 24 ساعة، حيز التنفيذ في الأردن.

ويشار الي ان سريان حظر التجوال بدأ عند الساعة 10 من مساء الخميس ، ويستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ يبدأ الحظر الجزئي اليومي حتى الساعة 6 من صباح السبت بعد انتهاء الحظر الشامل.

ويسمح للمواطنين بالخروج من منازلهم سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة حددها وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بين 11:40 -12:40 ظهرا لاداء صلاة الجمعة .