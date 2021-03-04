وزير الدفاع الأمريكي يعلن استعداد بلاده لردع أي تهديدات من إيران وروسيا والصين

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على استعداد بلاده لردع أي تهديدات من إيران وروسيا والصين، بالإضافة إلى المتطرفين.
وقال أوستن إن الولايات المتحدة تعمل على وضع نظام إيران تحت قيود دائمة تمنعه من الحصول على سلاح نووي.
ومن ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اليوم الخميس، إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدا انه في حال عودتها ستعود واشنطن فورا.
وأكد بلينكن أن عودة إيران للاتفاق النووي سيتبعها تخفيف للعقوبات، مضيفا: " لكننا مازلنا بعيدين عن ذلك".
وتابع وزير الخارجية الامريكي بالقول إن إيران تتحرك الآن في الاتجاه الخطأ، حسبما ذكرت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.
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