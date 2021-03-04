وفيات كورونا تتخطى الـ 8000 حالة في تونس منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان الى 235 ألفا و643 شخصا.
وذكرت الصحة التونسية في بيان لها منذ قليل أنه تم تسجيل 32 حالة بسبب الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 8106 حالات.
كما بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة التونسية علي مدار الاربع والعشرين ساعة الماضية 3672 تحليلا مخبريا.
ورصدت الوزارة التونسية تعافي 755 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان الى 200 ألف و984 شخصا.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من نفس الشهر.
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