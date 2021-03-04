السيسي وإمبالو يتعهدان بتعزيز التعاون بين مصر وغينيا بيساو - تقرير

القت وسائل الاعلام الافريقية الضوء على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره في غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الطرفين تعهدا بتعزيز التعاون بين بلديهما على مختلف الجبهات عقب اجتماعهما في القاهرة.

وقال الرئيس السيسي، إنهما أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين بلديهما من خلال تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين، وفقا لـ موقع cgtn الافريقي .

ونقل الموقع الافريقي عن الرئيس السيسي قوله "لقد أجريت مع أخي الرئيس إمبالو محادثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات"

ووفقا للموقع "أكد القائد المصري في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم قائلا "إن قدراتنا ستستخدم على النحو الأمثل لخدمة مصالح البلدين".

وبحسب الرئاسة المصرية، فإن المحادثات بين الزعيمين ركزت أيضًا على الشؤون القارية، بما في ذلك الحرب ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية في إفريقيا بالإضافة إلى الوضع في منطقة غرب إفريقيا .

ومن جانبه، أكد الرئيس إمبالو تطلع بلاده المشترك لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة خاصة التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار المصري المباشر والدعم الفني والتنسيق الأمني ​​والعسكري المشترك.