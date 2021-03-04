بعد هجومه على الجمهوريين بسبب "كمامة".. البيت الأبيض: بايدن يشعر بالإحباط | فيديو

دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، عن تعليقات الرئيس الامريكي جو بايدن التي قارنت قرار بعض قادة الجمهوريين برفع تفويضات القناع بـ "تفكير الإنسان البدائي" ، واصفًا ذلك بأنه "انعكاس لإحباطه" من رفض الأمريكيين اتباع إرشادات الصحة العامة.

وعندما سُئلت عما إذا كان من المجدي مقارنة القادة الجمهوريين بإلإنسان البدائي أثناء محاولتهم إقناع مسؤولي الولايات بالمشاركة في رسالة الصحة العامة للبيت الأبيض، أوضحت بساكي أن الرئيس كان يشبه القرار بـ "سلوك" الإنسان البدائي.

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وأضافت أن "سلوك الإنسان البدائي، فقط لكي نكون واضحين للغاية، مضيفة أن كلام الرئيس الامريكي ربما كان انعكاسًا لإحباطه وسخطه'' تجاه بعض الأشخاص الذين ينتهكون إرشادات كورونا التي أقرتها الدولة الامريكية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وتابعت أنه يعتقد أنه بعد وفاة أكثر من نصف مليون أمريكي، مع استمرار معاناة العائلات، من الضروري أن يستمع الناس في جميع أنحاء البلاد، سواء كانوا يعيشون في ولاية حمراء أو زرقاء (جمهوريين وديمقراطيين) لتوجيهات خبراء الصحة العامة.

وأكدت بساكي أيضًا أن الرئيس لم يطلب من الأمريكيين سوى ارتداء قناع للأيام المائة الأولى من ولايته، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك حوالي 60 يومًا متبقيًا في هذا الطلب، ويصادف يوم الخميس اليوم الرابع والأربعين لرئاسة بايدن. وأثار بايدن غضب الحزب الجمهوري بعد أن وصفه بأنه "خطأ كبير" لولايات مثل تكساس وميسيسيبي لرفع القيود الوبائية، بما في ذلك تفويضات القناع، ووصفها بأنها نتيجة "تفكير الإنسان البدائي".

واليوم، أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض الضحك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشف أنه ليس متأكدًا مما "يفترض به أن يفعله" خلال اجتماع افتراضي مع النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الامريكي.

وتحدثت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد وقت قصير من تقديم بايدن كرئيس لفترة وجيزة عن طرح لقاح كورونا وخطة فحص التحفيز التي نوقشت كثيرًا.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "سعيد بتلقي الأسئلة" من المشرعين بعد خطابه القصير - لكن البيت الأبيض قطع البث فجأة.