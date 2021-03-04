القبض على خلية إرهابية في تونس

أعلنت مصادر أمنية عن تمكن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة اليوم الخميس من تفكيك خلية تكفيرية داخل البلاد.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للانباء عن المصادر أن تلك العملية الأمنية الناجحة جاءت بعد عمل استخباراتي ووضع كمين محكم مما مكن السلطات من الكشف عن تلك الخلية قبل القيام بأعمال إرهابية في البلاد.
وبدوره؛ أصدر النائب العام التونسي قرارا بالتحفيظ علي 3 من المتهمين والتحفيظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
وأشار الي انه تم الكشف عن تلك الخلية الارهابية التكفيرية وتفكيكها في منطقة اصيلي احدى ولايات الوسط الغربي بتونس.
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