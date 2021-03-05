فرنسا تسجل 25.279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 25.279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" فى تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، فى إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25.279، مقارنة مع 25.403 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3.835.595 حالة. وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 293 وفاة بفيروس كورونا فى مستشفيات البلاد، مقابل 322 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 87.835 متوفيا، بينهم 62.862 فى المستشفيات و24.973 فى دور المسنين. وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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