قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في مقابلة نشرتها صحيفة ذا جارديان البريطانية، إن على الشخصيات السياسية، وخاصة من هم في مناصبهم، الامتناع عن أي تعليقات عامة بشأن قرار محكمة في باريس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال النفوذ، وفقا لما نشرته صحيفة بوليتيكو اليوم الخميس.
وقال لو مير: "يبدو من الضروري بالنسبة لي ألا يعلق السياسيون، ولا سيما السياسيون في مناصبهم، على قرارات المحاكم".
وأضاف الوزير الفرنسي أنه أجرى محادثة هاتفية مع ساركوزي بعد إعلان الحكم، لكنه لم يدل بأي تصريحات علنية بشأن الأمر بسبب إيمانه 'بفصل السلطات.
والجدير بالذكر أن لو مير شغل منصب وزير الزراعة في البلاد في حكومة ساركوزي في 2009-2012.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاقتصاد الفرنسي : امتنعوا عن التعليق على الحكم ضد ساركوزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.