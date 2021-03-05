فضيحة حاكم نيويورك .. تقرير: كومو اختار مساعِداته لممارسة الجنس

قالت المساعدة التنفيذية السابقة لحاكم نيويورك أندرو كومو، والتي تدعى شارلوت بينيت، إنه "عينها" لممارسة الجنس أثناء فترة عملها معه.

وشاركت المذيعة الأمريكية نورا أودونيل، مقدمة برنامج CBS Evening News، ملاحظات عن المقابلة القادمة مع بينيت في مقطع فيديو على تويتر، ومن المتوقع أن يتم بث المقابلة نفسها مساء الخميس.

ويُزعم أن كومو، البالغة من العمر 63 عامًا، سألت بينيت "أسئلة جريئة"، بما في ذلك "حول حياتها الجنسية" وما إذا كانت "مارست الجنس مع رجال أكبر سنًا".

وقالت أودونيل: "إنها تتحدث عن اعتقادها بأن الحاكم كومو قد عينها لغرض ممارسة الجنس معه".

وفي مقابلة قوية وحصرية، قدمت شارلوت بينيت، مساعدة تنفيذية سابقة إيجاز لحاكم نيويورك أندرو كومو، عن الرواية الأكثر تفصيلًا التي سمعناها حتى الآن من أحدى السيدات التي تتهم الحاكم.