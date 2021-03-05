فضيحة حاكم نيويورك .. تقرير: كومو اختار مساعِداته لممارسة الجنس

قالت المساعدة التنفيذية السابقة لحاكم نيويورك أندرو كومو، والتي تدعى شارلوت بينيت، إنه "عينها" لممارسة الجنس أثناء فترة عملها معه.
وشاركت المذيعة الأمريكية نورا أودونيل، مقدمة برنامج CBS Evening News، ملاحظات عن المقابلة القادمة مع بينيت في مقطع فيديو على تويتر، ومن المتوقع أن يتم بث المقابلة نفسها مساء الخميس.
ويُزعم أن كومو، البالغة من العمر 63 عامًا، سألت بينيت "أسئلة جريئة"، بما في ذلك "حول حياتها الجنسية" وما إذا كانت "مارست الجنس مع رجال أكبر سنًا".
وقالت أودونيل: "إنها تتحدث عن اعتقادها بأن الحاكم كومو قد عينها لغرض ممارسة الجنس معه".
وفي مقابلة قوية وحصرية، قدمت شارلوت بينيت، مساعدة تنفيذية سابقة إيجاز لحاكم نيويورك أندرو كومو، عن الرواية الأكثر تفصيلًا التي سمعناها حتى الآن من أحدى السيدات التي تتهم الحاكم.
وقالت مذيعة البرنامج الإخباري أيضًا إن كومو شكى لمساعدته السابق وحدته وانعزاله، وقال أنه "كان وحيدًا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال محامي بينيت إن الحادث وسلوك كومو كان لهما تأثير كبير على مهنة موكلها.
وأضافت: "لقد أخرجت حياتها المهنية عن مسارها''.
وتركت بينيت إدارة كومو في نوفمبر وتعمل الآن في مجال الرعاية الأولية كمديرة للعمليات.
وفي أول ظهور إعلامي له منذ الاتهامات، اعتذر كومو عن جعل أي شخص غير مرتاح اثناء فترة العمل معه، ومن ناحية أخرى ، برر أفعاله جزئيًا من خلال الادعاء بأن كلماته وأفعاله "أسيء تفسيرها على أنها مغازلة غير مرغوب فيها''.
كما قال حاكم نيويورك إنه سيلتزم بتحقيق المدعي العام للولاية، الذي بدأ يوم الاثنين.
ولا يُطلب من مكتب النائب العام تقديم أي استنتاجات تتعلق بالقضية للجمهور إلا بعد إغلاق التحقيق رسميًا.
وتم اتهام كومو لأول مرة في ديسمبر 2020 من قبل مساعدة سابقة أخرى ليندسي بويلان، التي قدمت تفاصيل تفاعلاتها مع كومو في الكشف الأخير الذي أوضحت فيه القبلات غير المرغوب فيها والتعليقات المسيئة حول مظهرها.
وتتهم كومو أيضًا بلمسها وتقبيلها بشكل غير لائق في حفل زفاف في عام 2019 من قبل امرأة أخرى.
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