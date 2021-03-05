وزير الدفاع التركي يكشف سبب تحطم المروحية العسكرية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السبب وراء حادث تحطم مروحية عسكرية، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع ضحايا تحطم مروحية عسكرية تركية إلى 11 شخصا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن مروحية من طراز كوجار، تحطمت في منطقة تاتفان التركية، أسفرت عن مقتل 11 شخصا.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت منذ قليل تحطم مروحية عسكرية تركية ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 أخرين.

وانتقل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار إلى مكان تحطم المروحية العسكرية.

ومن المعروف أن مروحيات طراز كوجار التي تستخدمها القوات المسلحة التركية منذ عام 1996 تعرضت لحادثتين وأصيبت مرة بصاروخ.